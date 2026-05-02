ЦСКА — «Зенит»: Луис Энрике забил третий гол сине-бело-голубых

Полузащитник «Зенита» Луис Энрике забил на 60-й минуте матча 28-го тура РПЛ с ЦСКА — 3:1.

Максим Глушенков выполнил подачу со штрафного, Луис Энрике принял мяч грудью и финтами уложил Милана Гайича на газон, а затем отправил мяч в дальний угол.

Для Энрике это пятый гол в текущем сезоне РПЛ.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

02 мая, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)

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