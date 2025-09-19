Марио Фернандес объявил о завершении карьеры

Бывший защитник сборной России Марио Фернандес сообщил о завершении профессиональной карьеры.

«Сегодня я официально заканчиваю карьеру профессионального футболиста. Спасибо Господь Иисус, без тебя это было бы невозможно. Обнимаю, Марио Фернандес», — написал футболист в аккаунте своей супруги в соцсетях.

Последним клубом 35-летнего защитника стал «Зенит», который он покинул летом 2024 года. Также Фернандес выступал за ЦСКА, «Интернасьонал» и «Гремио».

Фернандес является 4-кратным чемпионом России. Также он дважды выигрывал Кубок страны и трижды — Суперкубок России.

В 2016 году футболист получил российское гражданство, а спустя год дебютировал за сборную России. Всего он провел в национальной команде 33 матча и забил 5 голов.