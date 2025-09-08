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8 сентября 2025, 19:15

РПЛ объявила об изменении времени начала матча между «Зенитом» и «Оренбургом» в 10-м туре РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент

Изменено время начала матча «Зенит» — «Оренбург» в 10-м туре РПЛ, сообщает пресс-служба лиги.

«По просьбе основного вещателя начало матча 10-го тура Мир РПЛ «Зенит» — «Оренбург» изменено. Игра пройдет 27 сентября в 19:30 по Москве», — говорится в сообщении.

Ранее игра должна была стартовать в 16.30 по московскому времени.

Источник: РПЛ
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ФК Зенит
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3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
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9
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10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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