РПЛ объявила об изменении времени начала матча между «Зенитом» и «Оренбургом» в 10-м туре РПЛ
Изменено время начала матча «Зенит» — «Оренбург» в 10-м туре РПЛ, сообщает пресс-служба лиги.
«По просьбе основного вещателя начало матча 10-го тура Мир РПЛ «Зенит» — «Оренбург» изменено. Игра пройдет 27 сентября в 19:30 по Москве», — говорится в сообщении.
Ранее игра должна была стартовать в 16.30 по московскому времени.
Источник: РПЛ
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