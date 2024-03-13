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13 марта, 23:51

Вратарь «Динамо» Лещук: «Для нас самый главный конкурент — это мы сами»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук считает, что бело-голубые по-прежнему являются участниками чемпионской гонки в РПЛ.

— «Динамо» ощущает себя участником чемпионской гонки?

— Мы ощущаем, а вы ощущаете? В двух турах мы набрали шесть очков. Это не в гонке? Я считаю, что очки мы набрали, но в игре есть куда прибавлять. Главное очки набирать. «Зенит тоже теряет очки. Можно проиграть в личной встрече, но обыграть другие команды и оказаться на первом месте. Это не сильный критерий.

— Ситуация с увольнением Ивича облегчает задачу в борьбе за чемпионство?

— Я не думаю, что это как-то сильно скажется. Наоборот, когда меняют тренера, команда включается в первых матчах. Посмотрим, как это скажется на «Краснодаре». Помимо них еще есть «Зенит» и другие команды, которые в гонке за чемпионство.

— Для «Динамо» главный конкурент «Зенит» или «Краснодар»?

— Для нас самый главный конкурент — это мы сами. Если бы будем играть, как мы умеем, то сможем спокойной занять первое место. Если будем выходить с какими-то поблажками и думать, что мы на классе кого-то обыграем, то, конечно, нам будет тяжело.

— «Динамо» готово бороться за высокие места? Нет ли давления?

— Нет. Сейчас в чемпионате две игры выиграли из двух. В Кубке мы тоже остались, просто перешли в другую сетку

На данный момент в чемпионате России лидирует «Зенит» с 40 очками. На второй позиции располагается «Краснодар», у которого 39 баллов. «Динамо» замыкает тройку сильнейших (38).

Игорь Лещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
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 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Пари НН
 - : -
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Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
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Рубин – Ахмат
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П
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Квинси Промес

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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

 16 1 3
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Брайан Мансилья

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