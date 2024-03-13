Вратарь «Динамо» Лещук: «Для нас самый главный конкурент — это мы сами»
Вратарь «Динамо» Игорь Лещук считает, что бело-голубые по-прежнему являются участниками чемпионской гонки в РПЛ.
— «Динамо» ощущает себя участником чемпионской гонки?
— Мы ощущаем, а вы ощущаете? В двух турах мы набрали шесть очков. Это не в гонке? Я считаю, что очки мы набрали, но в игре есть куда прибавлять. Главное очки набирать. «Зенит тоже теряет очки. Можно проиграть в личной встрече, но обыграть другие команды и оказаться на первом месте. Это не сильный критерий.
— Ситуация с увольнением Ивича облегчает задачу в борьбе за чемпионство?
— Я не думаю, что это как-то сильно скажется. Наоборот, когда меняют тренера, команда включается в первых матчах. Посмотрим, как это скажется на «Краснодаре». Помимо них еще есть «Зенит» и другие команды, которые в гонке за чемпионство.
— Для «Динамо» главный конкурент «Зенит» или «Краснодар»?
— Для нас самый главный конкурент — это мы сами. Если бы будем играть, как мы умеем, то сможем спокойной занять первое место. Если будем выходить с какими-то поблажками и думать, что мы на классе кого-то обыграем, то, конечно, нам будет тяжело.
— «Динамо» готово бороться за высокие места? Нет ли давления?
— Нет. Сейчас в чемпионате две игры выиграли из двух. В Кубке мы тоже остались, просто перешли в другую сетку
На данный момент в чемпионате России лидирует «Зенит» с 40 очками. На второй позиции располагается «Краснодар», у которого 39 баллов. «Динамо» замыкает тройку сильнейших (38).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5