Вратарь «Динамо» Лещук: «Для нас самый главный конкурент — это мы сами»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук считает, что бело-голубые по-прежнему являются участниками чемпионской гонки в РПЛ.

— «Динамо» ощущает себя участником чемпионской гонки?

— Мы ощущаем, а вы ощущаете? В двух турах мы набрали шесть очков. Это не в гонке? Я считаю, что очки мы набрали, но в игре есть куда прибавлять. Главное очки набирать. «Зенит тоже теряет очки. Можно проиграть в личной встрече, но обыграть другие команды и оказаться на первом месте. Это не сильный критерий.

— Ситуация с увольнением Ивича облегчает задачу в борьбе за чемпионство?

— Я не думаю, что это как-то сильно скажется. Наоборот, когда меняют тренера, команда включается в первых матчах. Посмотрим, как это скажется на «Краснодаре». Помимо них еще есть «Зенит» и другие команды, которые в гонке за чемпионство.

— Для «Динамо» главный конкурент «Зенит» или «Краснодар»?

— Для нас самый главный конкурент — это мы сами. Если бы будем играть, как мы умеем, то сможем спокойной занять первое место. Если будем выходить с какими-то поблажками и думать, что мы на классе кого-то обыграем, то, конечно, нам будет тяжело.

— «Динамо» готово бороться за высокие места? Нет ли давления?

— Нет. Сейчас в чемпионате две игры выиграли из двух. В Кубке мы тоже остались, просто перешли в другую сетку

На данный момент в чемпионате России лидирует «Зенит» с 40 очками. На второй позиции располагается «Краснодар», у которого 39 баллов. «Динамо» замыкает тройку сильнейших (38).