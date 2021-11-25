Мещеряков высказался о возможном назначении Рангника на пост главного тренера «МЮ»
Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался по поводу информации о том, что директор по развитию клуба Ральф Рангник может возглавить «Манчестер Юнайтед».
«Удивлен этой новости. Но это вопросы к тем, кто принимал это решение. Но я привык, что если у человека есть какие-то обязательства, то в России принято их выполнять, доводить все до конца. Если, конечно, эти обязательства были. Но это очень удивительные новости», — цитирует Мещерякова «Чемпионат».
О том, что специалист может возглавить «МЮ», стало известно сегодня, 25 ноября.
63-летний Ральф Рангник является руководителем по спорту и развитию «Локомотива». Его контракт, который начал действовать в июле 2021 года, рассчитан на три года.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4524475-mescheryakov-otreagiroval-na-novost-o-dogovoryonnosti-rangnika-s-manchester-yunajted.html
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю