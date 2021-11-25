Плутник: «Уходит ли Рангник? Болеем за «Локомотив». Сейчас все мысли только об игре»
Плутник высказался о возможном уходе Рангника из «Локомотива»
20:27
Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник прокомментировал информацию о том, что директор по развитию клуба Ральф Рангник может возглавить «Манчестер Юнайтед».
«Уходит ли Рангник? Болеем за «Локомотив». Сейчас все мысли только об игре», — сказал Плутник.
О том, что специалист может возглавить «МЮ», стало известно сегодня, 25 ноября.
63-летний Ральф Рангник является руководителем по спорту и развитию «Локомотива». Его контракт, который начал действовать в июле 2021 года, рассчитан на три года.
Сегодня, 25 ноября, «Локомотив» сыграет с «Лацио» в 5-м туре группового турнира Лиги Европы. Начало — в 20.45 (мск).
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