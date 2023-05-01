Мендель — об «Афипсе»: «Перед игрой бегали по лестнице, иногда в гостинице находили семь ступенек и прыгали»

Полузащитник «Факела» Андрей Мендель рассказал о жестких тренировках в «Афипсе» под руководством Дмитрия Петренко.

«К каждому тренеру можно приспособиться. В Армавире, когда я впервые попал к Петренко, команда была повзрослее. В «Афипсе» с молодыми ребятами — да, пожестче: и штанга, и кроссы, и забеги в горку. На горку ездили в станицу Смоленскую, недалеко от Афипского. Помню еще разминки перед игрой: бегали наверх на трибуну, по лестнице. Где бы ни играли. Иногда и в гостинице находили семь ступенек и прыгали», — приводит Sport24 слова Менделя.

Футболист играл за «Афипс» с 2016 по 2018 год. В составе команды он провел 38 матчей.