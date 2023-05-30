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Сегодня, 13:37

Мельников заявил, что у конкурентов «Зенита» вообще никакой стабильности

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита», чемпион СССР 1984 года Вячеслав Мельников объяснил, чего не хватает конкурентам сине-бело-голубых, чтобы вести борьбу за титул.

«Конкуренты «Зенита» ничем не отличаются друг от друга. Я давно говорил: «Зенит» может проиграть только сам себе. И, пока у него будут бразильцы, «Спартаку», ЦСКА, «Ростову» и другим сложно что-то противопоставить. У этих команд стабильности вообще никакой. Как может на что-то претендовать «Спартак», если не обыгрывает на своем поле команду из Нижнего Новгорода? Хотя матч — решающий. Уже завершается второй круг чемпионата, состав сформировался, игроки должны быть на пике формы, показывать слаженную игру. У «Спартака» нет таких индивидуально сильных игроков, как у «Зенита», где и Малком может решить, и Клаудиньо, и Кассьерра, и Сергеев. Разве что Промес», — приводит слова Мельникова «РБ Спорт».

Команда из Санкт-Петербурга выиграла золотые медали пятый раз подряд и десятый в истории с учетом чемпионата СССР: в 1984, 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 годах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-mel-nikov-u-konkurentov-zenita-voobshhe-nikakoj-stabil-nosti/
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ФК Зенит
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«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Источник: «Рубин» заинтересован в покупке Сутормина у «Зенита»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
Результаты / календарь
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 27 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 19 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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