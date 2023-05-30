Сафонов считает, что Пиняев не перейдет в «Зенит»

Футбольный агент Алексей Сафонов отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к футболистам «Локомотива» Сергею Пиняеву и Артему Карпукасу.

«Локомотив» говорил, что не продаст Пиняева. Карпукас — хороший, добротный игрок, но не присядет ли он в «Зените»? Игроки сборной России сидят на лавке там — Ерохин, Сутормин. Но, если агент хочет деньги заработать, то, может, продаст. Каждый футболист по-разному стоит, даже Месси продают. Если железнодорожникам предложат сумму, которая их устроит, то без проблем продадут, тем более Баринов продлил контракт. По Пиняеву, мне кажется, он сам к питерцам не пойдет. Сейчас «Локомотив» строит новую команду, он на ведущих ролях. У него нормальный контакт с главным тренером, вместе работали в молодежной сборной России. У каждого свои взгляды, в любом случае желаю удачи им", — приводит слова Сафонова Metaratings.ru.

18-летний Пиняев пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года. На счету полузащитника 11 матчей во всех турнирах и один гол.

20-летний Карпукас является воспитанником академии «Локомотива». В нынешнем сезоне на счету футболиста 34 матча во всех турнирах, два гола и результативная передача.