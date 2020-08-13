Мелкадзе имеет право сыграть за «Ахмат» против «Спартака»

Нападающий Георгий Мелкадзе сможет сыграть за «Ахмат» в матче второго тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака».

По имеющейся информации, грозненский клуб арендовал игрока у красно-белых. Запрет на выход на поле в условия договора аренды не внесен. При этом он вряд ли выйдет на поле из-за последствий коронавируса — игрок пока не набрал форму. Он сможет сыграть уже во втором круге.

По данным Telegram-канала Sport_inside, срок соглашения с 23-летним футболистом рассчитан на один сезон. В прошлом сезоне он отыграл за «Тамбов» 18 матчей в Тинькофф-Чемпионате России на правах аренды, забил 7 мячей и сделал 3 результативные передачи.

14 августа, «Спартак» на своем поле примет «Ахмат» в матче 2-го тура РПЛ. Начало в 20.00 по московскому времени.