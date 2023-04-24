Мележиков заявил, что не слышал оскорблений игроков «Краснодара» со стороны болельщиков красно-белых

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Игроки «Краснодара» после игры со «Спартаком» (3:4) обратились к делегату матча, сообщив, что с трибун их оскорбляли болельщики красно-белых.

«Я не слышал», — приводит слова гендиректор «Спартака» Евгения Мележикова «РБ Спорт».

Гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг отказался отвечать на вопросы.

«Спартак» располагается на 3-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 48 очков за 24 тура. «Краснодар» располагается на 7-м месте с 38 очками.