Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:39

Мележиков сообщил, что тренерский штаб «Спартака» положительно оценил работу клуба в трансферное окно

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что тренерский штаб московского клуба положительно оценил работу красно-белых в зимнее трансферное окно.

«Трансферное окно, наверное, больше оценивает тренерский штаб. Они оценивают его положительно», — приводит слова Мележикова ТАСС.

В ночь на 23 февраля завершился второй регистрационный период в РПЛ. Состав красно-белых пополнили защитники Томаш Тавареш (Португалия) и Алексис Дуарте (Парагвай). Московскую команду покинули игроки обороны — россиянин Николай Рассказов и словенец Миха Мевля.

Источник: https://tass.ru/sport/17126099
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Сумасшедшее шоу у Кремля. Раздетый фигурист обливается водой в мороз!
Минобороны Украины распорядилось отправить в зону СВО сотрудников военкоматов
МО сообщило о гибели летчика в результате крушения Су-25 в Белгородской области
78% россиян назвали искренним послание Путина Федеральному собранию
Экс-советник Трампа заявил о сохранении Путиным разрушаемых на Западе ценностей
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Урунов перешел в «Навбахор» на правах свободного агента
Булыкин заявил, что Абаскаль здорово поработал со «Спартаком» на сборах
Виталий Лысцов перешел в «Химки»
Смольников: «Мы отдадим все силы, чтобы вылета «Локомотива» не случилось»
Майсторович сможет дебютировать за «Динамо» в ответном матче с «Крыльями Советов»
Чернов оценил переход Пиняева в «Локомотив»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Урунов перешел в «Навбахор» на правах свободного агента

Игрок «Краснодара» Боржес рассказал о главных качествах нового тренера команды Ивича
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости