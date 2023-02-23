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Игрок «Краснодара» Боржес рассказал о главных качествах нового тренера команды Ивича

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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26-летний бразильский полузащитник «Краснодара» Кади Боржес охарактеризовал 45-летнего сербского главного тренера южной команды Владимира Ивича.

«Мне Ивич кажется очень серьезным тренером, который любит свою работу. «Краснодар» стремится к трофеям, поэтому клубу нужен именно такой тренер. Ему очень нравится соперничество, Ивичу всегда важно побеждать. Он хочет, чтобы каждый отдавал себя полностью на поле. Он интересуется, что чувствуют игроки, потому что ему нужно видеть, как каждый готов на 100% выложиться во время игры», — приводит слова Боржеса Metaratings.ru.

Ивич возглавил российский клуб в январе 2023 года. Официальный дебют 45-летнего серба на тренерском мостике «Краснодара» состоится 23 февраля. В 17:30 по московскому времени южане сыграю против ЦСКА в первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Кади перешёл в «Краснодар» из «Карабаха» в январе 2023 года за 2 млн евро по версии Transfermarkt. За азербайджанскую команду бразилец провел 75 матчей, отметившись 28 голами и 28 результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/igrok-krasnodara-kadi-rasskazal-o-glavnykh-kachestvakh-novogo-trenera-komandy-ivicha-230139/
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 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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