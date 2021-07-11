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Мележиков прокомментировал крупную победу «Спартак» в матче с «Сочи»

21:18
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал крупную победу красно-белых над «Сочи» (4:0) в матче товарищеского турнира Кубок Матч-Премьер.

— Такая разгромная победа. Вас воодушевляет то, что увидели сегодня и на сборах?

— Воодушевляет, наверно, — сказал Мележиков. — Но сейчас делать выводы рано, потому что это всего лишь товарищеские игры во время сборов. Другие команды до сих пор на сборах в Австрии играют с другими командами. Из положительного то, что мы играем с командами, с которыми будем встречаться в чемпионате России. Сегодня — положительный итог игры. Посмотрим, что дальше.

— А сколько «Спартак» может заработать за проведение Кубка Матч Премьер?

— Мы не будем раскрывать цифры. По сути, у нас аренда стадиона и какой-то бонус за участие.

Следующий матч «Спартак» проведет 14 июля против «Рубина».

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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