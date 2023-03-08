Черчесов о Дзюбе: «Артем — классный форвард, который продолжает писать свою уникальную историю»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, как отреагировал на хет-трик нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1).

— Вы по мере возможностей следите за событиями в российском футболе. Самое яркое событие рестарта РПЛ — игра и голы Артема Дзюбы за «Локомотив». Стало ли это для вас сюрпризом?

— Думаю, что хет-трик в ворота «Ростова» оказался таковым и для него самого. (Смеется.) Ну а если серьезно, то не вижу ничего неожиданного в том, что Артем сейчас хорошо себя проявляет. Не знаю, почему у него не сложилось в Турции, но не сомневался — и не сомневаюсь — в футбольных качествах Дзюбы. Это классный форвард, который заслуженно продолжает писать свою уникальную историю в чемпионате России. После матча «Локо» с дончанами отправил нападающему поздравительное сообщение — он ответил.

— После этого успеха сразу пошли разговоры, что нужно пригласить Дзюбу в сборную России на мартовские спарринги с Ираном и Ираком. Вы как считаете?

— У национальной команды есть главный тренер, ему решать, кого и когда вызывать, а кого не стоит. Не спорю, что журналисты и болельщики имеют полное право рассуждать на эту тему, но я не стану.

Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента 8 февраля, он заключил контракт с клубом до конца сезона-2022/23.

34-летний форвард не попал в расширенный состав сборной России на мартовские матчи. Футболист не выступал за национальную команду с момента ухода Станислава Черчесова с поста главного тренера после Евро-2020.