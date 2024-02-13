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Медведева — о сборах «Динамо»: «Нагрузки у них стали раза в три больше»

Алина Савинова
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Евгения Медведева.
Фото Соцсети

Российская фигуристка Евгения Медведева ответила на вопрос, как изменились тренировки «Динамо» по сравнению с прошлым годом.

«На сборах они встают часа на два раньше, чем в прошлом году. И нагрузки у них раза в три больше. У них же тренер сменился. И он сейчас их нагружает сильно. Но по крайней мере есть результат», — цитирует Медведеву Sport24.

В конце января сообщалось, что 24-летняя спортсменка приняла участие в тренировке «Динамо» на катарском сборе московской команды. Также она приезжала на тренировочные сборы бело-голубых за рубежом в начале 2023 года и участвовала в медийных активностях.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, а также двукратной чемпионкой мира, Европы и России. Фигуристка не выступает на соревнованиях с декабря 2019 года.

Источник: https://sport24.ru/football/news-620449-medvedeva-o-sborakh-dinamo-nagruzki-u-nikh-stali-raza-v-tri-bolshe-u-nikhzhe-trener-smenilsya
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Евгения Медведева
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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