Медведева — о сборах «Динамо»: «Нагрузки у них стали раза в три больше»

Российская фигуристка Евгения Медведева ответила на вопрос, как изменились тренировки «Динамо» по сравнению с прошлым годом.

«На сборах они встают часа на два раньше, чем в прошлом году. И нагрузки у них раза в три больше. У них же тренер сменился. И он сейчас их нагружает сильно. Но по крайней мере есть результат», — цитирует Медведеву Sport24.

В конце января сообщалось, что 24-летняя спортсменка приняла участие в тренировке «Динамо» на катарском сборе московской команды. Также она приезжала на тренировочные сборы бело-голубых за рубежом в начале 2023 года и участвовала в медийных активностях.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, а также двукратной чемпионкой мира, Европы и России. Фигуристка не выступает на соревнованиях с декабря 2019 года.