Смородская — о фанатах «Локомотива»: «Это были агрессивные группировки, которые шесть лет пытались меня свергнуть»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, как реагировала на попытки фанатов московского клуба свергнуть ее.

«На этот счет вообще не переживала. Думала, что болельщики в скором времени поймут, что я приношу клубу пользу. Но я ошибалась. Это были не просто болельщики, а агрессивные группировки, которые все шесть лет пытались меня свергнуть», — приводит Sport24 слова Смородской.

Смородская занимала пост президента «Локомотива» с июля 2010 по август 2016 года. При ней железнодорожники завоевали бронзу чемпионата России в сезоне-2013/14 и выиграли Кубок страны (2015).

На данный момент «Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко за 18 туров.