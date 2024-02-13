Смородская: «Когда пришла в «Локомотив», у клуба были громадные долги, только незаплаченных налогов — 286 миллионов»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, с какой целью пришла в московский клуб в 2010 году.

«Сделать современный, элитный, прозрачный футбольный клуб», — приводит Sport24 слова Смородской.

Также она вспомнила о трудностях, с которыми столкнулась в «Локомотиве».

«После Наумова у клуба были громадные долги, только незаплаченных налогов было 286 миллионов рублей. Когда увидела, была в шоке. Мало того, что Наумов — слабый менеджер, так он еще и некачественно построил малую спортивную арену. Проекта не было, а строила компания, у которой не было лицензии. Пришлось все переделывать, чтобы 10 тысяч болельщиков однажды не рухнули и не убились», — добавила Смородская.

Смородская занимала пост президента «Локомотива» с июля 2010 по август 2016 года. При ней железнодорожники завоевали бронзу чемпионата России в сезоне-2013/14 и выиграли Кубок страны (2015).