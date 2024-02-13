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Сегодня, 10:25

Смородская: «Когда пришла в «Локомотив», у клуба были громадные долги, только незаплаченных налогов — 286 миллионов»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, с какой целью пришла в московский клуб в 2010 году.

«Сделать современный, элитный, прозрачный футбольный клуб», — приводит Sport24 слова Смородской.

Также она вспомнила о трудностях, с которыми столкнулась в «Локомотиве».

«После Наумова у клуба были громадные долги, только незаплаченных налогов было 286 миллионов рублей. Когда увидела, была в шоке. Мало того, что Наумов — слабый менеджер, так он еще и некачественно построил малую спортивную арену. Проекта не было, а строила компания, у которой не было лицензии. Пришлось все переделывать, чтобы 10 тысяч болельщиков однажды не рухнули и не убились», — добавила Смородская.

Смородская занимала пост президента «Локомотива» с июля 2010 по август 2016 года. При ней железнодорожники завоевали бронзу чемпионата России в сезоне-2013/14 и выиграли Кубок страны (2015).

Источник: Sport24
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
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Зенит – Спартак
 - : -
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