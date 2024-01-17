Медведев: «Предложение по Кассьерре не поступало»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о переговорах по нападающему клуба Матео Кассьере с клубом из Саудовской Аравии.

«Предложение по Кассьерре не поступало, темы нет», — цитирует «Спорт День за Днем» Медведева.

Кассьерра перешел в «Зенит» летом 2022 года. В этом сезоне 26-летний колумбиец забил 15 мячей и отдал 5 голевых передач в 22 матчах во всех турнирах.