Президент «Ахмата» Закриев: «Новый тренер приступит к своим обязанностям до ближайшего матча РПЛ»

Президент «Ахмата» Якуб Закриев прокомментировал отставку Александра Сторожука с поста главного тренера грозненцев.

«Четыре поражения в четырех официальных матчах не тот результат, на который мы рассчитывали в начале сезона. Мы обсудили сложившуюся ситуацию и решили прекратить сотрудничество по согласию сторон. Желаю Александру Александровичу и его штабу всего самого хорошего», — цитирует Закриева клубная пресс-служба.

По его словам, «Ахмат» ведет переговоры с одним специалистом.

«Надеюсь, что переговоры пройдут успешно и новый главный тренер приступит к своим обязанностям до ближайшего матча чемпионата», — сказал он.

Ранее «СЭ» сообщал, что новым главным тренером «Ахмата» станет Станислав Черчесов — он подпишет контракт с грозненцами сегодня или завтра. В 4-м туре РПЛ «Ахмат» примет «Зенит» 9 августа.

