Медина заявил, что в ЦСКА он чувствует себя в безопасности

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина заявил, что чувствует себя в безопасности в московском клубе.

«В ЦСКА я чувствую себя в безопасности. Есть уверенность в том, что клуб нас поддержит. Это уже происходит. Нас поддерживают, с нами общаются. В этом смысле у нас, легионеров, все в порядке.

Как долго я хочу задержаться в России, в ЦСКА? Приходя в клуб, каждый мечтает, чтобы все было хорошо. В футболе много что происходит, но сейчас я в ЦСКА и думаю о настоящем», — приводит Metaratings слова Медины.

Медина выступает за ЦСКА с января 2022 года. В сезоне-2022/23 25-летний парагваец забил 6 голов и сделал 4 результативных передачи в 15 матчах за армейцев.