Каррера считает, что «Спартак» поборется с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о результатах красно-белых в первом круге РПЛ.

«Спартак» показал отличный результат в первом круге чемпионата России. Команда доказала, что способна претендовать на золотые медали в этом сезоне. «Спартак» обязательно поборется с «Зенитом» за чемпионство, еще ничего не решено. Но красно-белым необходимо побеждать «Зенит» в личных встречах, иначе стать чемпионами будет невозможно", — цитирует «РБ Спорт» Карреру.

«Спартак» занимает второе место в РПЛ с 32 очками после первого круга. На первой строчке располагается «Зенит» с 39 баллами.

В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с «Сочи». Встреча пройдет 5 ноября в 14.00 по московскому времени.