Мажич объяснил, почему согласился возглавить департамент судейства РФС.

Глава департамента судейства РФС Милорад Мажич рассказал о причинах, по которым принял предложение о вступлении в должность.

«Очень много моментов моей карьеры связано с Россией. Я работал здесь в 2017 году на Кубке конфедераций, в 2018 году на чемпионате мира, работал на различных отборочных матчах сборной России, еврокубковых играх с участием ведущих российских клубов. Поэтому, когда в мае у меня состоялась беседа с президентом РФС господином Дюковым, мы очень быстро нашли общий язык — поняли, что у нас общие взгляды. После этой встречи я понял, что лучшим вариантом продолжения моей карьеры будет приезд в Россию», — приводит слова Мажича официальный сайт РФС.

Мажич возглавил департамент судейства РФС 27 июня 2023 года. До него должность руководителя департамента занимал Павел Каманцев. Ранее сербский специалист входил в состав экспертно-судейской комиссии РФС.