Судьям РПЛ до октября снизили гонорары
Как стало известно «СЭ», в соответствии с новым перечнем вознаграждений на сезон-2023/24 суммы, которые будут получать арбитры РПЛ за судейство матчей чемпионата России, вернулись на уровень первой части прошлого сезона.
С 1-го по 10-й тур арбитры будут получать по 115 тысяч рублей за одну игру, каждый из помощников судей — по 55 тысяч, резервный — 25 тысяч, видеоарбитр (ВАР) — 57,5 тысячи, ассистент видеоарбитра (АВАР) — 28,75 тысячи.
С 11-го тура, матчи которого пройдут в первой декаде октября, гонорары снова будут увеличены — до уровня весны этого года. Арбитрам станут платить по 200 тысяч рублей за одну игру, каждому из помощников судьи — по 100 тысяч, ВАР — 100 тысяч, АВАР — 50 тысяч. Вознаграждение резервного не изменится.
Кроме того, как и прежде, судьи и ассистенты, входящие в список допущенных к работе в РПЛ, получают ежемесячное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. Для сравнения в первой лиге эта сумма составляет 11 тысяч.
Гонорар инспекторов РПЛ будет увеличен с 35 тысяч до 50 тысяч. Это произойдет не с 20-го тура чемпионата России, как сообщалось ранее, а с 11-го.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1