Агент Клаудиньо заявил, что «Зенит» отклонил предложение «Фламенго» по игроку

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Клаудиньо, рассказал, что сине-бело-голубые не приняли предложение «Фламенго» по его клиенту.

«Зенит» не принял предложение «Фламенго», — приводит слова агента «Спорт День за Днем».

Ранее Клаудиньо заявил, что готов играть за «Фламенго», но не собирается добиваться ухода из питерской команды.

В текущем сезоне 26-летний бразилец провел по одному матчу в РПЛ и Кубке России, отметившись одним голом.