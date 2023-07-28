Агент Клаудиньо заявил, что «Зенит» отклонил предложение «Фламенго» по игроку
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Клаудиньо, рассказал, что сине-бело-голубые не приняли предложение «Фламенго» по его клиенту.
«Зенит» не принял предложение «Фламенго», — приводит слова агента «Спорт День за Днем».
Ранее Клаудиньо заявил, что готов играть за «Фламенго», но не собирается добиваться ухода из питерской команды.
В текущем сезоне 26-летний бразилец провел по одному матчу в РПЛ и Кубке России, отметившись одним голом.
Источник: «Спорт День за Днем»
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Урал – Пари НН
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Ростов – Зенит
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|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
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|30.07
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|20:00
|
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Зенит
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Тимур Аюпов
Урал
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|
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Лукас Вера
Оренбург
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Хызыр Аппаев
Факел
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|
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Зелимхан Бакаев
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|1
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
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|1
|0
|
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Ростов
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Зелимхан Бакаев
Зенит
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|1
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