Матыцин не считает, что Fan ID не является причиной снижения посещаемости на стадионах РПЛ

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о введении электронного паспорта болельщика (Fan ID) на стадионах РПЛ.

«Решение о введении этой системы принято, обратной дороги нет. Остальные стадионы тоже будут оборудованы этой системой, начиная со второй части чемпионата. Недопонимания со стороны клубов нет. Минспорта и другие организации делают максимально понятной эту процедуру. Думаю, во второй половине сезона посещаемость будет больше. Некорректно ставить во главу угла снижения посещаемости то, что внедрен Fan ID. На чемпионате мира в России была та же система. Все меры приняты и я не вижу барьеров, чтобы она не сработала», — приводит слова Матыцина «РБ Спорт».

Fan ID был введен в РПЛ с сезона-2022/23 на пяти стадионах страны: в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи и Нижнем Новгороде. Постепенно к ним присоединятся арены всех остальных команд, участвующих в премьер-лиге.