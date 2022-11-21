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Сегодня, 11:07

Матыцин не считает, что Fan ID не является причиной снижения посещаемости на стадионах РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Министр спорта России Олег Матыцин высказался о введении электронного паспорта болельщика (Fan ID) на стадионах РПЛ.

«Решение о введении этой системы принято, обратной дороги нет. Остальные стадионы тоже будут оборудованы этой системой, начиная со второй части чемпионата. Недопонимания со стороны клубов нет. Минспорта и другие организации делают максимально понятной эту процедуру. Думаю, во второй половине сезона посещаемость будет больше. Некорректно ставить во главу угла снижения посещаемости то, что внедрен Fan ID. На чемпионате мира в России была та же система. Все меры приняты и я не вижу барьеров, чтобы она не сработала», — приводит слова Матыцина «РБ Спорт».

Fan ID был введен в РПЛ с сезона-2022/23 на пяти стадионах страны: в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи и Нижнем Новгороде. Постепенно к ним присоединятся арены всех остальных команд, участвующих в премьер-лиге.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oleg-maty-tsin-ne-schitayu-chto-fan-id-prichina-snizheniya-poseshhaemosti-na-stadionah-rpl/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Матч завершен

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18%

3.70

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РПЛ
Олег Матыцин
12
10
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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