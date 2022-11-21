Агент Жемалетдинова рассказал о восстановлении игрока

Агент полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова Вадим Шпинев в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о сроках восстановления футболиста.

«Рифат все сказал верно. Мне к его словам добавить нечего. Ничего не изменилось. Надеемся на то, что он будет на вторых сборах с «Локомотивом», — сказал Шпинев «СЭ».

25-летний игрок получил травму ахилла в июне во время предсезонного сбора. Ориентировочный срок восстановления Жемалетдинова составит от 7 до 9 месяцев.

Ранее директор «Локомотива» по медицине Хорхе Иван Мартинес Рентерия рассказывал «СЭ» о ходе лечения Жемалетдинова и предстоящем обследовании игрока.