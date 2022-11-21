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Сегодня, 11:10

Агент Жемалетдинова рассказал о восстановлении игрока

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Агент полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова Вадим Шпинев в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о сроках восстановления футболиста.

«Рифат все сказал верно. Мне к его словам добавить нечего. Ничего не изменилось. Надеемся на то, что он будет на вторых сборах с «Локомотивом», — сказал Шпинев «СЭ».

25-летний игрок получил травму ахилла в июне во время предсезонного сбора. Ориентировочный срок восстановления Жемалетдинова составит от 7 до 9 месяцев.

Ранее директор «Локомотива» по медицине Хорхе Иван Мартинес Рентерия рассказывал «СЭ» о ходе лечения Жемалетдинова и предстоящем обследовании игрока.

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18%

3.70

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16%

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Рифат Жемалетдинов
ФК Локомотив (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
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Динамо – Кр. Советов
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П
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Спартак

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