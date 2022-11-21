Жемалетдинов рассказал, когда вернется в общую группу «Локомотива»
Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о своем восстановлении.
«Восстановление идет отлично. Надеюсь, что на вторых сборах уже буду в общей группе», — сказал Жемалетдинов «СЭ».
25-летний игрок получил травму ахилла в июне во время предсезонного сбора. Ориентировочный срок восстановления Жемалетдинова составит от 7 до 9 месяцев.
Ранее директор «Локомотива» по медицине Хорхе Иван Мартинес Рентерия рассказывал «СЭ» о ходе лечения Жемалетдинова и предстоящем обследовании игрока.
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|
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|4
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|17
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|
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|3.03
|00:00
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Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
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|3.03
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|
Факел – Химки
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ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
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|К
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|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
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|1
|3
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