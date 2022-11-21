Жемалетдинов рассказал, когда вернется в общую группу «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о своем восстановлении.

«Восстановление идет отлично. Надеюсь, что на вторых сборах уже буду в общей группе», — сказал Жемалетдинов «СЭ».

25-летний игрок получил травму ахилла в июне во время предсезонного сбора. Ориентировочный срок восстановления Жемалетдинова составит от 7 до 9 месяцев.

Ранее директор «Локомотива» по медицине Хорхе Иван Мартинес Рентерия рассказывал «СЭ» о ходе лечения Жемалетдинова и предстоящем обследовании игрока.