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Сегодня, 11:05

Жемалетдинов рассказал, когда вернется в общую группу «Локомотива»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о своем восстановлении.

«Восстановление идет отлично. Надеюсь, что на вторых сборах уже буду в общей группе», — сказал Жемалетдинов «СЭ».

25-летний игрок получил травму ахилла в июне во время предсезонного сбора. Ориентировочный срок восстановления Жемалетдинова составит от 7 до 9 месяцев.

Ранее директор «Локомотива» по медицине Хорхе Иван Мартинес Рентерия рассказывал «СЭ» о ходе лечения Жемалетдинова и предстоящем обследовании игрока.

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17%

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Эквадор 2
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24%

2.26

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18%

3.70

П2

16%

2.30
Рифат Жемалетдинов
ФК Локомотив (Москва)
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Факел – Химки
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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