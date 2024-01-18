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Сафонов — о продлении контракта с «Краснодаром»: «Только положительные эмоции, близкие к счастью»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал продление контракта с клубом до 31 января 2029 года.

«Естественно только положительные эмоции, близкие к счастью, потому что я понимаю, что такой долгосрочный контракт — это результат плодотворной работы и хороших, доверительных отношений, которые строились годами. Для меня «Краснодар» — это все, потому что я прошел долгий путь от школьной скамьи до выхода на поле с капитанской повязкой. Это долгий путь, я рад, что он не заканчивается, что он только продолжается. Нельзя сказать, что он начинается, но я думаю, что он сейчас в самом разгаре своего хода, поэтому я с нетерпением жду того, что будет дальше», — сказал Сафонов в интервью YouTube-каналу клуба.

Срок действия предыдущего трудового соглашения Сафонова истекал 31 декабря 2025 года. 24-летний футболист дебютировал в основном составе «быков» в 2017 году и всего провел за черно-зеленых 163 матча, в 50 оставил ворота в неприкосновенности.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=d3wt6kFPr8c
Матвей Сафонов
РПЛ
ФК Краснодар
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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