Сафонов — о продлении контракта с «Краснодаром»: «Только положительные эмоции, близкие к счастью»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал продление контракта с клубом до 31 января 2029 года.

«Естественно только положительные эмоции, близкие к счастью, потому что я понимаю, что такой долгосрочный контракт — это результат плодотворной работы и хороших, доверительных отношений, которые строились годами. Для меня «Краснодар» — это все, потому что я прошел долгий путь от школьной скамьи до выхода на поле с капитанской повязкой. Это долгий путь, я рад, что он не заканчивается, что он только продолжается. Нельзя сказать, что он начинается, но я думаю, что он сейчас в самом разгаре своего хода, поэтому я с нетерпением жду того, что будет дальше», — сказал Сафонов в интервью YouTube-каналу клуба.

Срок действия предыдущего трудового соглашения Сафонова истекал 31 декабря 2025 года. 24-летний футболист дебютировал в основном составе «быков» в 2017 году и всего провел за черно-зеленых 163 матча, в 50 оставил ворота в неприкосновенности.