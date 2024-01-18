«Краснодар» продлил контракт с Матвеем Сафоновым
Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов продлил контракт с командой, сообщает пресс-служба быков.
Новое соглашение 24-летнего голкипера рассчитано до 31 января 2029 года.
В Telegram-канале краснодарцев появилось видео, на котором Сафонов подписывает новый контракт. В конце ролика на фоне Сафонова появляется появляется надпись «2029».
Сразу после этого «Краснодар» на официальном сайте объявил о продлении контракта с голкипером.
В текущем сезоне голкипер провел 18 матчей за «Краснодар», пропустил 12 мячей и 8 раз отыграл на ноль.
Источник: ФК «Краснодар»
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|4
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|2
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Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
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|2.03
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|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
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|2.03
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|Г
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Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
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|
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Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
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|И
|К
|Ж
|
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Пари Нижний Новгород
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|1
|3
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Оренбург
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Ростов
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