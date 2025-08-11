Лукин: «ЦСКА — это такой клуб, который обязан бороться за трофеи во всех турнирах»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин считает, что в сезоне-2025/26 команда обязана бороться за трофеи.

«Мы идём от игры к игре. Фокус у нас только на каждом следующем матче. Наша цель — побеждать в каждой игре. Если будем продолжать показывать такой хороший футбол, то, конечно, появятся мысли о чемпионстве. В целом ЦСКА — это такой клуб, который обязан бороться за трофеи во всех турнирах», — цитирует 21-летнего Лукина Legalbet.ru.

По словам Лукина, в прошедшие выходные «все мысли были о «Рубине». В итоге московский клуб победил казанцев со счетом 5:1.

ЦСКА в четырех матчах РПЛ в сезоне-2025/26 одержал две победы и дважды сыграл вничью. В первом туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России он победил «Локомотив» со счетом 2:1.

