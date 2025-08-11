В «Ахмате» рассказали о возможных последствиях введения потолка зарплат в РПЛ

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» высказался о возможном введении потолка зарплат в РПЛ.

«Потолок зарплат? Клубу это не доводилось. Как можно это контролировать. Тогда, мне кажется, тех иностранцев, которые есть сегодня, не будет», — сказал Айдамиров «СЭ».

11 августа инсайдер Иван Карпов сообщил, что Министерство спорта намерено установить потолок зарплат в клубах РПЛ.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев анонсировал, что в РПЛ будет ужесточен лимит на легионеров. По его словам, цель — ограничение в 5 иностранцев на поле и всего 10 в заявке. Приказ будет подписан в этом году.