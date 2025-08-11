Айдамиров: «Если судьи будут узнавать о назначении за два часа до начала матча, то как они окажутся в Грозном, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде»
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможной реформе судейства.
«Не знаю, откуда вы берете эту информацию. Если судьи будут узнавать о назначении за два часа до начала матча, то как они откажутся, например, в Грозном, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде. Даже в Москве: как они окажутся на стадионе, если они за два часа должны быть на стадионе», — сказал Айдамиров «СЭ».
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что бюджет единого оператора судейства сформируют клубы и лиги, а игровые виды спорта будут заказывать услуги именно у этого оператора. В то же время судейские бригады будут назначаться на матчи за два часа до их начала.
