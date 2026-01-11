Кисляк о завершении карьеры Пьянича: «Нужно выращивать новое поколение, ждем его сына в ЦСКА»
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал «СЭ» завершение карьеры Миралема Пьянича.
«Мы давно с Пьяничем списывались. Говорил, что команда скучает по нему. Грустно, что он завершил карьеру. Но значит, нужно выращивать новое поколение. Знаю, что его сын играет в футбол. Ждем его в ЦСКА», — сказал Кисляк «СЭ».
На клубном уровне Пьянич выступал за «Барселону», «Ювентус», «Рому», «Мец», «Лион», «Бешикташ», «Аль-Шарджу» и ЦСКА, который покинул летом 2025 года. Вместе с «Ювентусом» полузащитник стал четырехкратным чемпионом Италии, а с ЦСКА — обладателем Кубка России в сезоне-2024/25.
За сборную Боснии и Герцеговины Пьянич провел 115 матчей и забил 17 голов.
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|
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|+/-
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|
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|12
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|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1
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