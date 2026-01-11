Кисляк о завершении карьеры Пьянича: «Нужно выращивать новое поколение, ждем его сына в ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал «СЭ» завершение карьеры Миралема Пьянича.



«Мы давно с Пьяничем списывались. Говорил, что команда скучает по нему. Грустно, что он завершил карьеру. Но значит, нужно выращивать новое поколение. Знаю, что его сын играет в футбол. Ждем его в ЦСКА», — сказал Кисляк «СЭ».



На клубном уровне Пьянич выступал за «Барселону», «Ювентус», «Рому», «Мец», «Лион», «Бешикташ», «Аль-Шарджу» и ЦСКА, который покинул летом 2025 года. Вместе с «Ювентусом» полузащитник стал четырехкратным чемпионом Италии, а с ЦСКА — обладателем Кубка России в сезоне-2024/25.

За сборную Боснии и Герцеговины Пьянич провел 115 матчей и забил 17 голов.