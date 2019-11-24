Матвеев рассказал о травмах Берга и Мануэла Фернандеша

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев после гостевого матча 17-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (2:1) объяснил кадровые решения с учетом дисквалификаций и травм Маркуса Берга и Мануэла Фернандеша. При этом он подчеркнул, что его команда не обращает внимания на статистику противостояния: 7 побед, ничья и поражение при разности мячей 19:1 во встречах с оружейниками.

— Готовились к «Арсеналу», как к обычной игре и любому другому сопернику, не будем приукрашивать или принижать. Как к рядовому матчу, — сказал Матвеев на послематчевой пресс-конференции. — То, что (после длительного восстановления) вышел Газинский, он уже играл полностью товарищескую встречу с «Ростовом», его появление сегодня предполагалось. Думали о нем — может, чуть позже (планировали выход), но травма Берга заставила выпустить чуть раньше. Да, мы перешли с игры в двух нападающих на трех центральных полузащитников — эта схема могла показаться более оборонительной, но это не так. Видели, что в центре немного не хватало, Газинский все это связал. Его возвращению мы рады, очень долго его ждали. Для нашей команды он — ключевой игрок.

Выход же Стоцкого вместо Шапи — по позиции. Вы видите, сколько матчей он провел, в том числе два — за молодежку. Он сейчас не в самом лучшем физическом состоянии, мы заметили, что он просел в конце.

— Есть конкретика по травмам Берга и Мануэла Фернандеша?

— Пока нет. У Берга, судя по всему, ушиб. У Фернандеша — задняя поверхность бедра (повреждена). Мы надеемся, что это спазм, и он продолжит играть в этом отрезке до зимней паузы. Думаю, завтра пройдет обследование, будет детально понятно. (Артем Агапов)

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