ЦСКА и «Спартак» сыграют матч 21-го тура РПЛ 25 апреля

РПЛ объявила, что перенесенный матч 21-го тура между ЦСКА и «Спартаком» пройдет 25 апреля.

Встреча пройдет на «ВЭБ Арене», начало — в 20.30 по московскому времени.

Игры 21-го тура были пернесены с марта на апрель в связи с проведением выборов президента России. Ранее РПЛ опубликовала расписание матчей 21-го, 25-го и 26-го туров чемпионата России.