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Матчи РПЛ будут транслировать в Бразилии и США

17:20
РПЛ теперь покажут в Бразилии и США. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
РПЛ теперь покажут в Бразилии и США. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Ближайшие два сезона зрители из Бразилии и США смогут легально смотреть матчи Тинькофф РПЛ. Как сообщает официальный сайт лиги, соглашения рассчитаны до конца сезона-2021/22.

В США эксклюзивными правами на показ двух матчей в каждом туре будет владеть fuboTV. Матчи будут транслироваться на OTT-платформе с англоязычным комментарием. FuboTV — американский стриминговый сервис, который преимущественно специализируется на показе спортивного и развлекательного контента. Сервис доступен в США на всех платформах.

В Бразилии эксклюзивные права на матчи Тинькофф РПЛ получит телевизионная сеть Band. Компания будет показывать четыре матча в туре, при этом одну игру — на общедоступном канале.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_25442.html

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