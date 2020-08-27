Матчи РПЛ будут транслировать в Бразилии и США

Ближайшие два сезона зрители из Бразилии и США смогут легально смотреть матчи Тинькофф РПЛ. Как сообщает официальный сайт лиги, соглашения рассчитаны до конца сезона-2021/22.

В США эксклюзивными правами на показ двух матчей в каждом туре будет владеть fuboTV. Матчи будут транслироваться на OTT-платформе с англоязычным комментарием. FuboTV — американский стриминговый сервис, который преимущественно специализируется на показе спортивного и развлекательного контента. Сервис доступен в США на всех платформах.

В Бразилии эксклюзивные права на матчи Тинькофф РПЛ получит телевизионная сеть Band. Компания будет показывать четыре матча в туре, при этом одну игру — на общедоступном канале.