Матчи 6-го тура РПЛ начнутся с аплодисментов в честь экипажа спасенного самолета

Матчи шестого тура чемпионата России начнутся с аплодисментов в честь экипажа U6-178. Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс по маршруту Жуковский — Симферополь, совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. После взлета воздушное судно столкнулось со стаей чаек, в результате чего двигатели стали работать с серьезными перебоями.

— В четверг утром экипаж рейса U6-178 проявил настоящий профессионализм и мужество: пилоты посадили самолет в кукурузном поле и спасли жизнь 226 пассажиров. Все матчи 6-го тура Российской Премьер-Лиги начнутся с аплодисментов в честь экипажа, — сообщается в Twitter РПЛ.

В четверг утром экипаж рейса U6 178 проявил настоящий профессионализм и мужество: пилоты посадили самолет в кукурузном поле и спасли жизнь 226 пассажиров.



Все матчи 6-го тура Российской Премьер-Лиги начнутся с аплодисментов в честь экипажа. pic.twitter.com/fZAJu4wQSc — Российская Премьер-Лига (@rfpl) August 16, 2019

Экипаж спасенного самолета станет почетными гостями матча «Урал» — «Крылья Советов»