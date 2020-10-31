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Матч «Уфа» — «Урал» начнется с минуты молчания

14:54
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Матч 13-го тура Тинькофф РПЛ между «Уфой» и «Уралом» начнется с минуты молчания в память об ушедшем из жизни главе администрации Уфы Ульфате Мустафине, сообщает пресс-служба уфимцев.

Ульфрат Мансурович умер на 62-м году жизни из-за осложнений, связанных с коронавирусом.

Матч «Уфа» — «Урал» состоится в воскресенье, 1 ноября. Начало игры — в 12.00 (мск).

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