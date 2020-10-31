Матч «Уфа» — «Урал» начнется с минуты молчания
Матч 13-го тура Тинькофф РПЛ между «Уфой» и «Уралом» начнется с минуты молчания в память об ушедшем из жизни главе администрации Уфы Ульфате Мустафине, сообщает пресс-служба уфимцев.
Ульфрат Мансурович умер на 62-м году жизни из-за осложнений, связанных с коронавирусом.
Матч «Уфа» — «Урал» состоится в воскресенье, 1 ноября. Начало игры — в 12.00 (мск).
Перед началом завтрашнего матча «Уфа» — «Урал» состоится минута молчания в память об ушедшем из жизни главе администрации Уфы Ульфате Мансуровиче Мустафине.— ФК УФА (@UfaFc) October 31, 2020
Футболисты выйдут на поле в траурных повязках pic.twitter.com/rplgCSNCTQ
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.