Матч с "Зенитом" станет для Калачева последним в составе "Ростова"

"Ростов" в своем официальном Твиттере сообщил, что матч 29-го тура премьер-лиги против "Зенита" станет для хавбека Тимофея Калачева прощальным в составе этого клуба.

- Друзья, матч с "Зенитом" станет прощальным для Тимофея Калачева в составе нашего клуба. Ждем всех на "Ростов Арене" 19 мая. Проводим Легенду №2 вместе! - говорится в сообщении пресс-службы ростовчан.

Друзья, матч с "Зенитом" станет прощальным для Тимофея Калачева в составе нашего клуба.



Ждем всех на "Ростов Арене" 19 мая.



Проводим Легенду №2 вместе!



Билеты:https://t.co/02xQjZz7EY pic.twitter.com/7LACd9LiGh – Football Club Rostov (@rostovfc) 16 мая 2019 г.

Калачев выступал за "Ростов" с 2006 по 2007-й годы, а затем вернулся в команду в 2010-м. В составе дончан он выиграл Кубок России в сезоне-2013/14. В этом году Калачев провел 12 матчей за "Ростов" и не отметился результативными действиями.

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