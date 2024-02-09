Матч молодежек «Локомотива» и «Ференцвароша» отменен из-за травмированных игроков венгерской команды

Товарищеский матч молодежной команды «Локомотива» с «Ференцварошем» U19 отменена, сообщается на официальном сайте клуба.

Причиной отмены встречи стало большое количество травмированных игроков у венгерской команды. Как говорится в сообщении, если удастся найти соперника, московская команда проведет товарищеский матч завтра, либо продолжит работу в штатном режиме.

Матч между «Локомотивом» и «Ференцварошем» должен был пройти 10 февраля.