Шалимов прокомментировал игру новичков «Ростова» в матче со «Спартаком»

Бывший наставник «Урала» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от игры новичков «Ростова».

«Роналдо — правый нападающий — качественный игрок. Есть нестандартные решения — когда он обыграл спартаковца, прокинув мяч между ног, и прострелил. Сако и египянин Аскалани — это усиление в центре защиты, где были проблемы, потому что Мелехин в прошлом году ошибался достаточно часто, хотя Карпин доверял максимально», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

В следующем матче Зимнего кубка РПЛ красно-белые сыграют с «Аль-Ахли» (ОАЭ) 9 февраля. «Ростов» 11-го числа встретится с «Кайратом» из Алма-Аты.