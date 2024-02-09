Капленко заявил, что от пребывания в «Зените» остались только положительные эмоции

Полузащитник «Балтики» Кирилл Капленко, ранее выступавший за «Оренбург», вспомнил о выступлении за «Зенит».

«Я переехал в Санкт-Петербург, и этот город меня сразу зацепил. Он чем-то мне напомнил родной Минск. Мне стало легче, я быстро освоился. От пребывания в «Зените-2» и основной команде остались только положительные эмоции. Рад, что там оказался. Я недолго был в «Зените-2». При Мирче Луческу начинал тренироваться с основой. Потом пришел Роберто Манчини, и я уже поехал на сбор с командой. Большая инициатива от моего пребывания в команде исходила от Анатолия Тимощука. Он мне очень помог. Человек, с которым я постоянно проводил время. Это дорогого стоит», — приводит слова Капленко Metaratings.by.

Капленко провел за «Зенит» три матча и не отметился результативными передачами.