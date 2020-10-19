РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Матч «Химки» — «Зенит» пройдет без зрителей

14:02
Болельщики «Химок». Фото ФК «Химки»
Болельщики «Химок». Фото ФК «Химки»
Теги:

Матч 13-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» — «Зенит» пройдет без зрителей, сообщает официальный сайт лиги. Игра запланирована на 1 ноября.

С 21 октября в Подмосковье губернатор региона Андрей Воробьев ввел запрет на проведение массовых и спортивных мероприятий. Тренировки и игры будут продолжены, но без участия зрителей. Ограничения действуют до 7 ноября.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_25747.html

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 4027
Все опросы
Кто из клубов РПЛ лучше всех провел трансферное окно-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир