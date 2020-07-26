Мать Еременко считает, что футболист слишком рано приступил к тренировкам в «Ростове» после коронавируса

Нелия Еременко, мать полузащитника «Ростова» Романа Еременко, рассказала, как проходило восстановление хавбека после заболевания коронавирусом. В матче 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (1:2) он провел на поле менее получаса.

— Роману пришлось приступить к занятиям слишком рано, и он очень уставал, — приводит слова Нелии Еременко Inoprosport со ссылкой на Ilta Sanomat. - В результате, пришлось выбыть еще на две недели".

Когда Роман заболел коронавирусом, у него поднялась температура, он потерял чувство вкуса и обоняние. Кроме того, ему было тяжело дышать. В больницу его отправлять не пришлось, но он около месяца был изолирован в отеле вместе со всей командой.