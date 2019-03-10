Массовая драка между болельщиками "Луча" и "СКА-Хабаровск" – полиция применила оружие. 16+

Возле стадиона "Динамо" во Владивостоке, где состоялся матч 26-го тура ФНЛ "Луч" – "СКА-Хабаровск" (0:2), произошла массовая драка между фанатами, информирует новостной портал VL.ru

Свидетели произошедшего сообщают, что сперва возле стадиона находилась только одна группа людей в составе около 20-ти человек. Молодые люди вели себя агрессивно и кричали. Через некоторое время появилась другая группа и после разговора между ними завязалась драка.

Полицейским пришлось сделать по меньшей мере пять предупредительных выстрелов в воздух, чтобы успокоить участников драки.