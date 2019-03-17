Массимо Каррера приехал на матч "Локомотив" - "Краснодар"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера приехал на матч 20-го тура премьер-лиги между "Локомотивом" и "Краснодаром" на стадионе "РЖД Арена" в столичном районе Черкизово. 54-летний итальянец прибыл на эту встречу в компании своей жены Пинни и футбольного агента Марко Трабукки.

Сразу после этого матча в Москве начнется игра "Спартак" – "Зенит". Итальянец ранее заявлял, что не знает, пойдет ли он на матч своей бывшей команды.

"Спартак" пригласил Карреру на эту встречу. Официальный представитель итальянца в России – Тимур Гурцкая – в интервью "СЭ" назвал приглашение некорректным, поскольку оно было сделано уже после прибытия тренера в Москву, и выразил надежду, что специалист его проигнорирует.

Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016-го по октябрь 2018-го. Под его руководством красно-белые выигрывали чемпионат России и Суперкубок страны.

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