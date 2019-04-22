Массимо Каррера. Чемпионская весна "Спартака". Уникальное видео

Сегодня Массимо Каррере, тренеру-победителю московского "Спартака", принесшему красно-белым два трофея, исполняется 55. Далеко не возраст для темпераментного эмоционального мужчины, готового прямо сейчас взяться за строительство новой команды.

Поздравляя Массимо, "СЭ" вспоминает уникальное видео – весной 2017-го, когда "Спартак" после 16 лет перерыва стал чемпионом страны, мы провели с итальянским тренером и его семьей один день в самом центре Москвы и поговорили о многом – не только о футболе…