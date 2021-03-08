Массажист Кокорина рассказал об увольнении из «Спартака»

Массажист Александра Кокорина Сергей Колесников в интервью «СЭ» рассказал о том, как его уволили из «Спартака».

— С другими массажистами недоразумений не было?

— Только в «Динамо». Начал физиотерапевт, аргентинец, какую-то свою идею двигать. Я ему жестко сказал: «Не надо! Не мешай!»

— С Кокориным пытался работать?

— В том-то и дело!

— «Спартак» не пытался запретить Кокорину работать с вами?

— Нет.

— Даже не намекали?

— Насколько знаю — нет. Мне Саша не говорил. Шесть лет мы с ним работаем, душа в душу — что ему можно сказать? Чему он поверит? Да невозможно! Если б взялся ему помочь и сломал — тогда да.

— Как в «Спартаке» обставляется увольнение?

— Пригласили к генеральному — написал заявление. Все!

— Не написать было нельзя?

— Мог и не писать. Кто бы меня уволил? Даже юридически не имели права — тут бы я вспомнил про 65+! Так бы и числился.

— То приглашение на разговор — неожиданность для вас?

— Пожалуй, да.

— Шли в этот кабинет — не догадывались, зачем зовут?

— Доктор мне уже сказал, зачем зовут. Да я к тому моменту догадывался, что он имеет отношение ко всему этому давлению. Как только появилась первая заметка. Потом он подошел: «Почему вы интервью даете?» — «Меня попросили — я дал. С пресс-атташе все согласовано». Надо ж мне было ответить на эту галиматью!

— Разумеется.

— Потом Аршавин здорово выступил в мою защиту на «Матче»: «Все эти глупости говорят дилетанты, которые не знают рук Анатольича».

— Вы написали заявление и пошли своей дорогой?

— Да. Написал и пошел.

— Убитым уходили из того кабинета?

— Да вообще не убитым! Жалеть особо не о чем. Зарплата была такая, что даже говорить смешно. Символическая.

— Тысячи две долларов?

— Да вы что? Откуда?! Только одна мысль: как будем дальше работать с Саней? Как на сборы ехать? Он поедет — я останусь в Москве? Каким он вернется с этих сборов? Я переживал! Для меня очень важно было, чтоб Кокорин заиграл в «Спартаке».

— Не казалось во время спартаковских мучений, что лучше было бы для Кокорина и вас вернуться в «Сочи»? Где все получалось?

— Да сколько мы говорили на эту тему! А что толку? Решают-то другие люди.

(Юрий Голышак)