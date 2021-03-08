«Рубин» — «Зенит»: стартовые составы. Дзюба и Азмун составят пару в нападении
15:10
«Рубин» примет на своем поле «Зенит» в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ. Стали известны стартовые составы команд.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Самошников, Йевтич, Бакаев, Мусаев, Макаров, Кварацхелия, Деспотович.
Запасные: Медведев, Янович, Костюков, Зуев, Суриков, Пухаев, Игнатьев.
«Зенит»: Лунев, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос, Барриос, Оздоев, Кузяев, Вендел, Дзюба, Азмун.
Запасные: Одоевский, Бязров, Чистяков, Круговой, Хотулев, Сазонов, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Крапухин, Шамкин.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...